Срна анонсировал "громкий трансфер" Шахтера (видео)
17:51, 20 октября 2019Футбол
950 0
Чемпион Украины объявит о трансфере после матча против загребского "Динамо".
Дарио Срна входит в тренерский штаб Шахтера / фото: ФК Шахтер
Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна анонсировал громкий трансфер клуба.
В интервью для YouTube-канала "Шахтера" Срна отметил, что о подписании клуба будет объявлено после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". При этом хорват не раскрыл подробностей трансфера.
"После матча с загребским "Динамо" у нас будет новость. Мы провели очень хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду. Поэтому ожидайте громкого, хорошего трансфера", - сказал Срна.
Матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб состоится 22 октября.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу захотел вернуться в Россию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter