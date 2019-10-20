Срна анонсировал "громкий трансфер" Шахтера (видео)

Чемпион Украины объявит о трансфере после матча против загребского "Динамо".

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна анонсировал громкий трансфер клуба.

В интервью для YouTube-канала "Шахтера" Срна отметил, что о подписании клуба будет объявлено после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". При этом хорват не раскрыл подробностей трансфера.

"После матча с загребским "Динамо" у нас будет новость. Мы провели очень хороший и большой трансфер. Уверен, он усилит нашу команду. Поэтому ожидайте громкого, хорошего трансфера", - сказал Срна.

Матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб состоится 22 октября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу захотел вернуться в Россию.