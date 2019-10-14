Cын погибшего воина АТО выведет Роналду на матч Украина - Португалия

Такое решение было принято в честь празднования Дня защитника Украины.

Сын покойного воина АТО Сергея Цымбала выведет на поле капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на матч со сборной Украины на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"Сегодня, в День защитника Украины, перед поединком Украина - Португалия, если Роналду выйдет в стартовом составе, осуществится мечта для восьмилетнего Саши Цымбала - сына Героя Украины и Народного Героя Украины, добровольца батальона "Киевская Русь" Сергея Цымбала, который погиб, защищая наше государство под Дебальцево 7 октября 2014 года.

Сергей ценой собственной жизни спас своих побратимов, для которых навсегда остался лучшим другом и душой батальона. 28-летний Герой-защитник сам любил футбол и передал это увлечение сыну", - написал Павелко.

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020.

Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Начало - в 21:45.

УНИАН ранее сообщал, что Португалия является фаворитом матча по мнению букмекеров.