Знаменитый футбольный вратарь Чех начал карьеру в хоккее

Экс-голкипер "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с хоккейной командой.

Бывший голкипер лондонских "Челси" и "Арсенала" Петр Чех подписал контракт с хоккейным британским клубом "Гилдфорд Феникс".

Об этом сообщает официальный сайт "Гилдфорд Феникс", команды из третьего по силе хоккейного дивизиона Англии.

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"Мы очень рады тому, что Петр присоединился к нам и ждем, когда сможем увидеть его в деле на выходных. Он заметно прибавил с тех пор, как я впервые видел его на льду", - сказал тренер "Гилфорд Феникс" Милош Меличерик.

Напомним, Чех завершил карьеру в футболе после окончания сезона 2018-2019. В июне он трудоустроился в "Челси" в качестве технического консультанта.

Голкипер уже отметил, что сможет совмещать работу в "Челси" и карьеру в хоккее.

"К счастью, моя работа в "Челси" в качестве технического консультанта позволяет мне в свободное время играть в игру, которую я полюбил еще в детстве и в которую играл долгие годы. Когда я был профессиональным футболистом, не мог заниматься хоккеем по объективным причинам. Теперь я могу", - написал Чех в Twitter.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый немецкий футболист объявил о завершении карьеры.