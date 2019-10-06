Ювентус обыграл Интер и стал лидером Серии А

Туринцы забили победный мяч в концовке матча.

Центральным поединком седьмого тура итальянской Серии А стало противостояние "Интера" и "Ювентуса" на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Гости одержали победу со счетом 2:1.

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"Юве" удалось забить быстрый гол на четвертой минуте. Пьянич отдал передачу на ход Дибале, а аргентинец нанес точный удар в дальний угол ворот. Практически сразу "Ювентус" мог удвоить преимущество, когда Роналду сместился с мячом с левого фланга и мощным ударом попал в перекладину.

В середине первого тайма де Лигт сыграл рукой в борьбе за верховой мяч - арбитр назначил пенальти в ворота туринцев. Наказание реализовал Мартинес ударом в левый нижний угол. Перед перерывом Роналду забил, но арбитр зафиксировал офсайд.

После перерыва команды обменялись моментами: Дибала дважды не сумел переиграть вратаря, а затем мяч едва не попал в сетку после рикошета от де Лигта. Победный мяч "Ювентус" забил на 80-й минуте: Бентанкур отдал пас в штрафную на Игуаина, а форвард нанес удар под вратарем.

"Интер" - "Ювентус" - 1:2

Голы: Мартинес, 18 (с пенальти) - Дибала, 4, Игуаин, 80

"Интер": Ханданович, Годин (Бастони, 55), де Врей, Шкриниар, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 33), Асамоа, Лукаку, Мартинес (Политано, 78)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Хедира (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди, Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду

Предупреждения: Барелла - Алекс Сандро, Джан, Пьянич

Победа позволила "Ювентусу" набрать 19 очков и возглавить турнирную таблицу Серии А. "Интер" имеет на один пункт меньше и идет вторым.

УНИАН ранее сообщал, что "Манчестер Сити" сенсационно уступил "Вулверхэмптону".