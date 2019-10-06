Титул ускользает: Манчестер Сити с Зинченко потерпел домашнее поражение в АПЛ (видео)

"Горожане" не справились с "Вулверхэмптоном".

В восьмом туре английской Премьер-лиги действующий чемпион "Манчестер Сити" принимал на своем поле "Вулверхэмптон".

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"Горожане" потерпели сенсационное поражение - 0:2.

Подопечные Пепа Гвардиолы ожидаемо действовали первым номером и штурмовали владения гостей, но "волки" успешно отбивались.

Более того, "Вулвз" несколько раз удалось создать опасность у ворот Эдерсона в контратаках, а развязка произошла в концовке. На 80-й минуте Рауль Хименес с мячом приблизился к штрафной "Сити" и отдал пас на Адаму Траоре, который сумел переиграть голкипера.

"Горожане" всеми силами пошли вперед, но в добавленное время пропустили во второй раз. Дубль оформил Траоре, который вышел на свидание с Эдерсоном и отправил мяч в угол ворот.

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в составе "Ман Сити" после перерыва.

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:2

Голы: Траоре, 80, 90+4

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Фернандиньо, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Родри, Д. Силва (Жезус, 75), Марез (Б. Силва, 60), Агуэро, Стерлинг

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Коади, Саисс (Беннетт, 13), Траоре, Невеш, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Хонни, 74), Хименес, Кутроне (Доэрти, 68)

Предупреждения: Родри, Канселу, Эдерсон, Гюндоган, Фернандиньо - Невеш, Моутиньо

После этого поражения "Сити" идет вторым в турнирной таблице АПЛ с отставанием от "Ливерпуля" в восемь очков. На один пункт позади от команды Пепа Гвардиолы находится "Арсенал".

УНИАН ранее сообщал, что Арсенал ушел от поражения в матче с Манчестер Юнайтед в АПЛ.