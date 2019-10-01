Лига чемпионов: как Шахтер готовился к матчу против Аталанты (фото, видео)
12:38, 01 октября 2019Футбол
103 0
Накануне игры "горняки" провели открытую тренировку в Италии.
Шахтер тренировался в отличном настроении / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Аталанты" провел тренировку на легендарном "Сан-Сиро" в Милане.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Аталанта - Шахтер.
Как сообщает официальный сайт "Шахтера", тренировка команды длилась чуть больше часа. После разминки "горняки" отработали удары по воротам и провели двухсторонку на ограниченном участке поля.
фото: ФК Шахтер
фото: ФК Шахтер
фото: ФК Шахтер
Видео было опубликовано на официальном канале "Шахтера" в YouTube.
Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет на "Сан-Сиро" сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.55.
УНИАН ранее также сообщал о том, что капитан "Шахтера" Тайсон прокомментировал предстоящую встречу с "Аталантой".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2019/20