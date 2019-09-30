"Нельзя только обороняться": капитан Шахтера Тайсон ждет красивой игры с Аталантой

Бразилец подчеркнул, что обе команды будут стараться реабилитироваться после стартовых поражений.

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Аталанты" на выезде во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Бразильца цитирует пресс-служба "горняков".

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"Настраиваемся на сложную игру против сильного соперника. В каждом соревновании ты должен отдавать максимум. Мы должны отдать все силы, как минимум, чтобы уйти со стадиона с мыслью, что мы сделали все, что смогли. Ни в коем случае нельзя приезжать сюда только обороняться. Мы будем показывать качественный красивый футбол и стараться это делать с первой до последней минуты.

Для нас важно завтра и атаковать, и обороняться. Конечно, мы просматривали все встречи. Но о поражении "Аталанты" от "Динамо" Загреб надо забыть. Ведь мы тоже выйдем после поражения от "Ман Сити", но все уже будет по-другому", - отметил хавбек.

Также Тайсон выделил лидера итальянцев Алехандро Гомеса:

"Мы знакомы с ним по "Металлисту". Он отличный игрок, без сомнений. Но ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса. Это противостояние коллективов".

Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет 1 октября в Милане на "Сан-Сиро". Начало встречи - в 19:55. В Украине в прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1".

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ждет сложного матча против "Аталанты".