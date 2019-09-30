"Нельзя только обороняться": капитан Шахтера Тайсон ждет красивой игры с Аталантой
Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Аталанты" на выезде во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Бразильца цитирует пресс-служба "горняков".
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"Настраиваемся на сложную игру против сильного соперника. В каждом соревновании ты должен отдавать максимум. Мы должны отдать все силы, как минимум, чтобы уйти со стадиона с мыслью, что мы сделали все, что смогли. Ни в коем случае нельзя приезжать сюда только обороняться. Мы будем показывать качественный красивый футбол и стараться это делать с первой до последней минуты.
Для нас важно завтра и атаковать, и обороняться. Конечно, мы просматривали все встречи. Но о поражении "Аталанты" от "Динамо" Загреб надо забыть. Ведь мы тоже выйдем после поражения от "Ман Сити", но все уже будет по-другому", - отметил хавбек.
Также Тайсон выделил лидера итальянцев Алехандро Гомеса:
"Мы знакомы с ним по "Металлисту". Он отличный игрок, без сомнений. Но ни в коем случае не думаю, что завтра будет встреча Тайсона и Гомеса. Это противостояние коллективов".
Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет 1 октября в Милане на "Сан-Сиро". Начало встречи - в 19:55. В Украине в прямом эфире игру покажет телеканал "Футбол 1".
Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ждет сложного матча против "Аталанты".