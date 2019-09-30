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Нападающий Десны стал лучшим игроком 9-го тура УПЛ (фото)

14:26, 30 сентября 2019
Футбол
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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан нападающий "Десны" Александр Филиппов, который в голосовании обошел одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина, а также полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича.

В поединке против "Мариуполя" Филиппов стал автором двух забитых голов, а его команда победила со счетом 4:0. В гонке бомбардиров УПЛ Александр делит второе место с хавбеком "Шахтера" Марлосом.

upl.ua

В состав экспертного совета УПЛ вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский и Олег Венглинский.

Лучшим тренером тура признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей девятого тура УПЛ.

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Теги: #футбол#Десна#УПЛ