Нападающий Десны стал лучшим игроком 9-го тура УПЛ (фото)

Александр Филиппов продемонстрировал бомбардирский талант.

Экспертный совет украинской Премьер-лиги назвал имя лучшего игрока по итогам девятого тура чемпионата.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Им признан нападающий "Десны" Александр Филиппов, который в голосовании обошел одноклубников Дмитрия Хлебаса и Егора Картушова, форварда "Зари" Назария Русина, а также полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича.

В поединке против "Мариуполя" Филиппов стал автором двух забитых голов, а его команда победила со счетом 4:0. В гонке бомбардиров УПЛ Александр делит второе место с хавбеком "Шахтера" Марлосом.

В состав экспертного совета УПЛ вошли Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский и Олег Венглинский.

Лучшим тренером тура признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей девятого тура УПЛ.