Украинская Премьер-лига: результаты матчей 9-го тура, таблица
С 27 по 29 сентября прошли матчи девятого тура чемпионата Украины по футболу.
"Шахтер" одержал в чемпионате девятую победу в девяти матчах, а "Динамо" - третью подряд. "Десна" разгромила "Мариуполь" и удерживает второе место в таблице.
Результаты матчей
"Шахтер" - "Ворскла" - 4:0
Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (с пенальти), Алан Патрик, 72, Мораес, 78
"Карпаты" - "Колос" - 1:2
Голы: Назарина, 28 - Смирный, 9, Волков, 44
"Александрия" - "Львов" - 2:0
Голы: Банада, 35, Безбородько, 90+2
"Мариуполь" - "Десна" - 0:4
Голы: Хлебас, 20, 68, Филиппов, 21, 82
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0
Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)
"Олимпик" - "Заря" - 0:5
Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80
Турнирная таблица
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Днепр-1".