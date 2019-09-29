Украинская Премьер-лига: результаты матчей 9-го тура, таблица

Три из шести матчей тура завершились разгромными победами.

С 27 по 29 сентября прошли матчи девятого тура чемпионата Украины по футболу.

"Шахтер" одержал в чемпионате девятую победу в девяти матчах, а "Динамо" - третью подряд. "Десна" разгромила "Мариуполь" и удерживает второе место в таблице.

Результаты матчей

"Шахтер" - "Ворскла" - 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50 (с пенальти), Алан Патрик, 72, Мораес, 78

"Карпаты" - "Колос" - 1:2

Голы: Назарина, 28 - Смирный, 9, Волков, 44

"Александрия" - "Львов" - 2:0

Голы: Банада, 35, Безбородько, 90+2

"Мариуполь" - "Десна" - 0:4

Голы: Хлебас, 20, 68, Филиппов, 21, 82

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)

"Олимпик" - "Заря" - 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Днепр-1".