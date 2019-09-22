Реал обыграл одного из лидеров чемпионата Испании

Героем матча стал Карим Бензема.

В пятом туре испанской Примеры мадридский "Реал" на выезде играл с "Севильей" и одержал минимальную победу со счетом 1:0.

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В первом тайме на поле было много борьбы, но минимум голевых моментов. "Реал" сумел забить уже после перерыва: Карвахаль мягко навесил в штрафную, а француз нанес точный удар головой.

Позже на поле вышел Чичарито, которому удалось распечатать ворота гостей, но арбитр зафиксировал офсайд.

Таким образом, "Реал" набрал 11 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице Примеры. У "Севильи" в активе 10 очков и пятое место.

"Севилья" - "Реал" - 0:1

Гол: Бензема, 64

"Севилья": Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76), Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)

Предупреждения: Банега, Хордан - Карвахаль, Рамос

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" сенсационно уступила "Гранаде".