Реал обыграл одного из лидеров чемпионата Испании
В пятом туре испанской Примеры мадридский "Реал" на выезде играл с "Севильей" и одержал минимальную победу со счетом 1:0.
Читайте такжеОбладатель Золотого мяча раскрыл тайну тяжелого заболевания своего сына
В первом тайме на поле было много борьбы, но минимум голевых моментов. "Реал" сумел забить уже после перерыва: Карвахаль мягко навесил в штрафную, а француз нанес точный удар головой.
Позже на поле вышел Чичарито, которому удалось распечатать ворота гостей, но арбитр зафиксировал офсайд.
Таким образом, "Реал" набрал 11 очков и теперь занимает второе место в турнирной таблице Примеры. У "Севильи" в активе 10 очков и пятое место.
"Севилья" - "Реал" - 0:1
Гол: Бензема, 64
"Севилья": Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису (Нолито, 81), Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Эрнандес, 69), Окампос, де Йонг, Васкес (Торрес, 52)
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Родригес (Вальверде, 76), Бэйл, Бензема, Азар (Л. Васкес, 90)
Предупреждения: Банега, Хордан - Карвахаль, Рамос
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" сенсационно уступила "Гранаде".