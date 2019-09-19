"Вас называют физруками": Вернидуб обратился к украинским футбольным тренерам

Вернидуб жестко высказался об уровне подготовки специалистов в Украине.

Бывший наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб затронул тему квалификации украинских футбольных тренеров.

Специалиста цитирует Футбол 24.

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"Я не хочу обидеть украинский тренерский штаб. Но есть такая завышенная самооценка - "мы все знаем, все умеем, нас не нужно учить, мы - суперспециалисты". Но, к сожалению, после матчей вас называют физруками. Может быть, стоит прислушаться? Футбол на месте не стоит - он развивается.

Думаю, нам нужно стать своими ножками на грешную землю и не сидеть дома или лежать на диване, а развиваться. Ездить, учиться, смотреть", - отметил Вернидуб.

Также тренер привел положительный пример - Андрея Шевченко:

"Посмотрите на Андрея Шевченко. Я не умаляю его заслуги, как главного тренера. Результаты сборной Украины - это, в первую очередь, достижение Шевченко. Но кто работает в его штабе? Почему-то же он не взял своих бывших друзей, правильно?".

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Шахтера" раскритиковал защиту после поражения от "Ман Сити".