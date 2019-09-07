"Освобождение наших пленных важнее": Шевченко - о победе сборной Украины (видео)

Главный тренер сборной Украины прокомментировал результат матча с Литвой.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча против Литвы отметил, что освобождение украинских пленных важнее игры команды.

"Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали со всей Украины поддержать команду. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку.

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Второе, наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

Также главный тренер украинской сборной прокомментировал игру команды:

"Сегодня у нас многое получалось, но и ошибок тоже много было. Особенно в начале матча, когда мы допустили пару ошибок в обороне. Может, где-то ребята еще не успели приспособиться к искусственному газону: на нем другой отскок мяча, это поле более быстрое. Но все равно мы должны играть повнимательннее".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины одержала победу над Литвой со счетом 3:0 и, набрав 13 очков в пяти турах, возглавляет турнирную таблицу группы В.