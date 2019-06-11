цей матеріал доступний українською

Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 июня

00:23, 11 июня 2019
Футбол
227 0
Сборная Испании / REUTERS

Результаты матчей

Группа А

Чехия - Черногория - 3:0

Болгария - Косово - 2:3

Положение команд: Англия - 6 очков (2 матча), Чехия - 6 (3), Косово - 5 (3), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (4)

Читайте такжеСборная Украины одержала непростую победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020

Группа В

Украина - Люксембург - 1:0

Сербия - Литва - 4:1

Положение команд: Украина - 10 очков (4 матча), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3)

Группа D

Ирландия - Гибралтар - 2:0

Дания - Грузия - 5:1

Положение команд: Ирландия - 10 очков (4), Дания - 5 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (3)

Группа F

Испания - Швеция - 3:0

Мальта - Румыния - 0:4

Фарерские острова - Норвегия - 0:2

Положение команд: Испания - 12 очков (4 матча), Швеция - 7 (4), Румыния - 7 (4), Норвегия - 5 (4), Мальта - 3 (4), Фарерские острова - 0 (4)

Группа G

Польша - Израиль - 4:0

Латвия - Словения - 0:5

Македония - Австрия - 1:4

Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 7 (4), Австрия - 6 (4), Словения - 5 (4), Македония - 4 (4), Латвия - 0 (4)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евро-2020 квалификация