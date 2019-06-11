Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 июня

Украина обыграла Люксембург, Сербия разгромила Литву, а Испания - Швецию.

В рамках отбора на чемпионат Европы-2020 10 июня состоялось двенадцать матчей. Результаты матчей Группа А Чехия - Черногория - 3:0 Болгария - Косово - 2:3 Положение команд: Англия - 6 очков (2 матча), Чехия - 6 (3), Косово - 5 (3), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (4) Читайте такжеСборная Украины одержала непростую победу над Люксембургом в отборе на Евро-2020 Группа В Украина - Люксембург - 1:0 Сербия - Литва - 4:1 Положение команд: Украина - 10 очков (4 матча), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3) Группа D Ирландия - Гибралтар - 2:0 Дания - Грузия - 5:1 Положение команд: Ирландия - 10 очков (4), Дания - 5 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (3) Группа F Испания - Швеция - 3:0 Мальта - Румыния - 0:4 Фарерские острова - Норвегия - 0:2 Положение команд: Испания - 12 очков (4 матча), Швеция - 7 (4), Румыния - 7 (4), Норвегия - 5 (4), Мальта - 3 (4), Фарерские острова - 0 (4) Группа G Польша - Израиль - 4:0 Латвия - Словения - 0:5 Македония - Австрия - 1:4 Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 7 (4), Австрия - 6 (4), Словения - 5 (4), Македония - 4 (4), Латвия - 0 (4)

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