Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 июня
В рамках отбора на чемпионат Европы-2020 10 июня состоялось двенадцать матчей.
Результаты матчей
Группа А
Чехия - Черногория - 3:0
Болгария - Косово - 2:3
Положение команд: Англия - 6 очков (2 матча), Чехия - 6 (3), Косово - 5 (3), Черногория - 2 (4), Болгария - 2 (4)
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Группа В
Украина - Люксембург - 1:0
Сербия - Литва - 4:1
Положение команд: Украина - 10 очков (4 матча), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3)
Группа D
Ирландия - Гибралтар - 2:0
Дания - Грузия - 5:1
Положение команд: Ирландия - 10 очков (4), Дания - 5 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (3)
Группа F
Испания - Швеция - 3:0
Мальта - Румыния - 0:4
Фарерские острова - Норвегия - 0:2
Положение команд: Испания - 12 очков (4 матча), Швеция - 7 (4), Румыния - 7 (4), Норвегия - 5 (4), Мальта - 3 (4), Фарерские острова - 0 (4)
Группа G
Польша - Израиль - 4:0
Латвия - Словения - 0:5
Македония - Австрия - 1:4
Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 7 (4), Австрия - 6 (4), Словения - 5 (4), Македония - 4 (4), Латвия - 0 (4)