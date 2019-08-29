Стать героями: анонс матча Заря - Эспаньол

Луганчане проведут очередной матч в квалификации Лиги Европы.

29 августа на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".

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Начало поединка - в 20:00.

Первая встреча команд, которая прошла в Испании, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Заря - Эспаньол: где смотреть матч по ТВ

"Заря"

Луганская "Заря" в квалификации Лиги Европы стартовала со второго раунда. Подопечные Виктора Скрипника, который возглавил команду этим летом, прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 и 1:0.

Далее были два поединка с болгарским ЦСКА. На выезде луганчане добыли ничью, а дома сумели победить - 1:0. При этом в родных стенах с 22-й минуты "Заря" играла в меньшинстве, но все равно выглядела не очень убедительно на фоне соперника.

В УПЛ луганчане после пяти туров идут третьими, набрав десять очков. При этом в прошлом туре команда, несмотря на очень плотный график, сумела обыграть во Львове "Карпаты" - 1:0.

Хорошей новостью станет возвращение на поле после еврокубковой дисквалификации Назария Русина. После перехода из "Динамо" форвард быстро адаптировался и уже стал лидером коллектива Скрипника, но глупое удаление в игре с ЦСКА не позволило ему выйти на поле в Испании.

При этом в лазарете остается основной центральный защитник Виталий Вернидуб.

Любопытно, что еще ни разу в своей истории луганский клуб не преодолевал барьер квалификации Лиги Европы. Команда уже дважды выступала в групповом раунде, но делала это напрямую.

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"Эспаньол"

В межсезонье у команды сменился главный тренер - шанс проявить себя получил наставник резервистов Давид Гальего. Специалист привел в состав несколько молодых игроков и в целом пока успешно создает новый коллектив.

Каталонцы уже прошли два раунда квалификации еврокубка и сделали это очень легко. Сначала был пройден исландский "Стьярнан", а затем швейцарский "Люцерн". За четыре поединка испанцы забили 13 голов и пропустили только один. Борьбы здесь не было и близко.

При этом "Эспаньол" - типичная домашняя команда, которая на выезде выглядит не так ярко, как в родных стенах. Ее сильные стороны - владение мячом, прессинг и стремительный переход в атаку, что коллектив во всей красе продемонстрировал в первой игре с "Зарей".

На старте нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" уступил "Севилье" (0:2), а перед визитом в Запорожье сыграл вничью с "Алавесом", не сумев реализовать свое преимущество во владении мячом.

В кадровом плане под вопросом участие Педросы, Итурраспе, Давида Лопеса и Пьятти, но каждому из них тренер сможет найти достойную замену, если того потребует ситуация.

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Мы прекрасно понимаем против кого играем. Знаем, что завтра будет полный стадион. И мы очень хотим прыгнуть выше головы, порадовав наших болельщиков хорошей игрой и, по возможности, пройти дальше. Выиграв у такого соперника можно стать героями".

Главный тренер "Эспаньола" Давид Гальего:

"Мы будем играть так, как играем всегда. Конечно, будем делать все, для того, чтобы защитить свои ворота, но и об атаке не следует забывать. Не скажу, что будем делать это агрессивно, но постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы забить гол. Могу сказать, что в "Заре" очень много хороших футболистов. Ожидаем непростой встречи".

Ориентировочные составы

"Заря": Шевченко, Тымчик, Белый, Чеберко, Михайличенко, Кочергин, Леднев, Иванисеня, Хомченовский, Громов, Русин

"Эспаньол": Диего Лопес, Коршия, Мармоль, Калеро, Вила, Мелендо, Рока, Санчес, Варгас, Феррейра, У Лей

Арбитр

Главным арбитром матча назначен румын Раду Петреску.