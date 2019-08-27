Заря - Эспаньол: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганский клуб попытается отыграться после поражения в выездном матче.

29 августа на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".

После первой встречи команд, которая завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1, букмекеры считают "Эспаньол" безоговорочным фаворитом на выход в групповой этап турнира.

На проход "Эспаньола" по сумме двух встреч дается коэффициент 1,06, тогда как на сенсацию от "Зари" - 9,40.

На победу "Зари" в Запорожье можно поставить с коэффициентом 3,30, на ничейный результат - 3,40, а на успех гостей - 2,20.

Матч "Заря" - "Эспаньол" в прямом эфире будет транслировать телеканал УНИАН. Начало - в 20.00.

Как сообщал УНИАН, между матчами квалификации Лиги Европы "Заря" в рамках УПЛ обыграла "Карпаты".