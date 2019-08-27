Заря - Эспаньол: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
15:30, 27 августа 2019Футбол
131 0
Луганский клуб попытается отыграться после поражения в выездном матче.
Заря не удержала минимальное преимущество в первой игре / фото: twitter.com/rcdespanyol
29 августа на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".
После первой встречи команд, которая завершилась победой испанского клуба со счетом 3:1, букмекеры считают "Эспаньол" безоговорочным фаворитом на выход в групповой этап турнира.
На проход "Эспаньола" по сумме двух встреч дается коэффициент 1,06, тогда как на сенсацию от "Зари" - 9,40.
На победу "Зари" в Запорожье можно поставить с коэффициентом 3,30, на ничейный результат - 3,40, а на успех гостей - 2,20.
Матч "Заря" - "Эспаньол" в прямом эфире будет транслировать телеканал УНИАН. Начало - в 20.00.
Как сообщал УНИАН, между матчами квалификации Лиги Европы "Заря" в рамках УПЛ обыграла "Карпаты".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter