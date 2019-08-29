Заря - Эспаньол: видеообзор матча Лиги Европы

Луганчане провели заключительный матч в квалификации Лиги Европы.

В четверг, 29 августа, на "Славутич Арене" в Запорожье проходил ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между луганской "Зарей" и "Эспаньолом". Команда Виктора Скрипника завершила выступление в еврокубках. Лига Европы, плей-офф квалификации "Заря" - "Эспаньол" - 2:2 (первый матч - 1:3) Голы: Леднев, 54, Русин, 78 - Феррейра, 35, Варгас, 62 "Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Хомченовский, Будковский (Кабаев, 81) "Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Мармоль, Виллья, Вила, Гранеро, Рока, Дардер (Санчес, 65), Мелендо, Феррейра (Ву, 74), Варгас (Кампусано, 76) Видеообзор матча Полное видео матча

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