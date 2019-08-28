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Заря - Эспаньол: где смотреть матч Лиги Европы

14:23, 28 августа 2019
Футбол
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Заря проиграла первый матч в Испании / фото: twitter.com/rcdespanyol

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Эспаньол.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок "Зари" и "Эспаньола" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub.

Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.

Первая встреча команд состоялась в Испании и завершилась поражением луганчан со счетом 1:3. 

Как сообщал УНИАН, между матчами квалификации Лиги Европы "Заря" в рамках УПЛ обыграла "Карпаты".

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Теги: #футбол#Лига Европы#Заря