Заря - Эспаньол: где смотреть матч Лиги Европы

Луганчане попытаются преодолеть последний раунд для выхода в групповой этап после поражения в Испании.

29 августа на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Эспаньол.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок "Зари" и "Эспаньола" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub.

Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.

Первая встреча команд состоялась в Испании и завершилась поражением луганчан со счетом 1:3.

Как сообщал УНИАН, между матчами квалификации Лиги Европы "Заря" в рамках УПЛ обыграла "Карпаты".