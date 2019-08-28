Заря - Эспаньол: где смотреть матч Лиги Европы
14:23, 28 августа 2019Футбол
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Луганчане попытаются преодолеть последний раунд для выхода в групповой этап после поражения в Испании.
Заря проиграла первый матч в Испании / фото: twitter.com/rcdespanyol
29 августа на "Славутич Арене" в Запорожье пройдет ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом".
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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Эспаньол.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире транслировать поединок "Зари" и "Эспаньола" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub.
Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.
Первая встреча команд состоялась в Испании и завершилась поражением луганчан со счетом 1:3.
Как сообщал УНИАН, между матчами квалификации Лиги Европы "Заря" в рамках УПЛ обыграла "Карпаты".
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