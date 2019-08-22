Заря не выстояла в выездном матче против Эспаньола (видео)

Луганский клуб лидировал, но потерпел поражение в первой игре раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

В первом матче заключительного отборочного раунда Лиги Европы "Заря" на выезде играла против испанского "Эспаньола". Украинский клуб потерпел поражение.

В первом тайме "Эспаньол" больше владел мячом, однако "Заря" не позволяла сопернику слишком опасно угрожать воротам Никиты Шевченко. В то же время команда Виктора Скрипника на 38-й минуте сумела выйти вперед после своего первого удара по воротам. После прострела справа от Артема Громова Владислав Кабаев пяткой отпасовал на Владислава Кочергина, а тот нанес точный удар с линии штрафной.

В конце тайма команды обменялись моментами, но Джоель Абу-Ханна принял на себя удар соперника, а Кабаев из пределов штрафной не сумел переиграть гоклипера.

В начале второго тайма "Зарю" после удара головой в исполнении У Лэя спасла перекладина. А на 58-й минуте хозяевам все же удалось сравнять счет - после удара Хави Пуадо и рикошета мяч полетел прямо на экс-игрока "Шахтера" Факундо Феррейру, который головой отправил его в сетку.

На 75-й минуте мяч в штрафной "Зари" попал в руку Богдана Михайличенко. Арбитр указал на "точку", однако Никита Шевченко отразил удар Эстебана Гранеро с пенальти.

Однако через четыре минуты "Эспаньол" все же вышел вперед - Хави Лопес отправил мяч в сетку с угла вратарской. А следом хозяева отличились еще раз - обводящим ударом гол забил Матиас Варгас.

Ответная встреча пройдет в Запорожье 29 августа.

"Эспаньол" - "Заря" - 3:1

Голы: Феррейра, 58, Хави Лопес, 79, Варгас, 81 - Кочергин, 38

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак (Санчес, 46), Калеро, Льюис Лопес, Хави Лопес, Дардер, Итурраспе (Рока, 20), Гранеро, У Лэй, Ферррейра, Пуадо (Варгас, 72)

"Заря": Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Лунев (Юрченко, 63), Иванисеня (Арвеладзе, 90+1), Леднев, Кочергин, Громов, Кабаев

Нереализованный пенальти: Гранеро, 76

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УНИАН ранее также сообщал о том, что перед поражением от "Эспаньола" "Заря" проиграла в УПЛ "Александрии".