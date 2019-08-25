Заря на выезде минимально обыграла Карпаты (видео)

Луганчане добыли три очка в сложном матче.

В воскресенье, 25 августа, львовские "Карпаты" принимали на своем поле луганскую "Зарю" в рамках пятого тура украинской Премьер-лиги.

Гости одержали победу со счетом 1:0.

В первом тайме команды создали по несколько опасных моментов, но в завершающей стадии возникали проблемы. Единственный и победный мяч на свой счет записал Филипп Будковский - форвард "Зари" пробил головой в верхний угол ворот после подачи партнера.

Львовяне шли вперед и пытались отыграться, а самый реальный шанс был у новичка "Карпат" Жоао Диого, который расстреливал ворота луганчан головой, но мяч прошел мимо.

"Заря" набрала 10 очков и занимает третье место после пяти туров. "Карпаты" с 4 очками остаются десятыми.

"Карпаты" - "Заря" - 0:1

Гол: Будковский, 58

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Гуцуляк, Клец (Войковиц, 80), Вербный, Халл, Ди Франко (Лейоус, 73), Понде (Жоао Диого, 73)

"Заря": Шевченко, Каменюка (Тымчик, 90), Белый, Чеберко, Михайличенко, Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 77), Иванисеня, Хомченовский, Будковский, Русин (Леднев, 72)

Предупреждения: Ди Франко - Каменюка, Иванисеня, Хомченовский, Белый

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не смогло обыграть аутсайдера УПЛ.