Экс-футболист Динамо посоветовал бразильцам переходить в Шахтер

Витор Буэно назвал "Шахтер" "более техничной командой".

Бывший полузащитник "Динамо" Витор Буэно вспомнил о своем периоде карьеры в Киеве, а также порекомендовал бразильцам выбирать "Шахтер", а не киевский клуб.

Слова Буэно приводит esporte.uol.com.br.

"С профессиональной точки зрения опыт, полученный в "Динамо" - не самый лучший. Я играл очень мало - всего четыре матча. Но это полезный опыт для жизни. Я не играл, не потому что плохо тренировался или получал травмы, а из-за решений тренера. Я не боюсь этого говорить", - отметил Буэно.

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"Киев - очень хороший и красивый город. Но если выбирать между "Динамо" и "Шахтером", я бы порекомендовал переходить в "Шахтер". Там любят бразильцев. Все, кто переходит туда - получает игровую практику. Плюс "Шахтер" - более техничная команда. В "Динамо" акцент сделан больше на силовую работу, но это тоже отличная команда", - сказал Буэно.

Напомним, бразилец провел в "Динамо" прошлый сезон, после чего вернулся в Бразилию, где выступает за "Сан-Паулу".

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший легионер "Динамо" рассказал о работе с Алексеем Михайличенко, заявив, что футболисты слишком сильно уставали.