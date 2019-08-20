"Часто уставали": бывший легионер Динамо рассказал о работе с Михайличенко

Йерко Леко отметил, что специалист работал по конспектам Лобановского.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Хорватии Йерко Леко вспомнил работу под руководством Алексея Михайличенко, который недавно вновь возглавил столичную команду.

Экс-защитник дал интервью сайту FC Dynamo Nation.

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"Тренировки Михайличенко проходили по конспектам Лобановского? Да, это так. Ребята рассказывали, что "Динамо" продолжило работать по прежней программе. У нас были тяжелые тренировки на выносливость и мы часто уставали, особенно после тренировочных сборов. Команда Михайличенко была на пике в середине сентября - начале октября. Но в августе и первой трети осени мы были уставшие".

Также Леко отметил, что из-за тяжелых тренировок динамовцы уступили "Трабзонспору" в квалификации ЛЧ сезона-2004/05:

"Я считаю, что мы поэтому проиграли в первом матче. У нас был слишком интенсивный сбор, и не было времени на отдых после него.

В матче с "Трабзонспором" мы некоторое время доминировали, но потом сдулись и проиграли. Должен сказать, что могли пропустить еще больше. К счастью, в ответной встрече выиграли и прошли дальше".

Стоит отметить, что после поражения 1:2 руководство "Динамо" уволило Михайличенко, а его место занял Йожеф Сабо. Во второй игре киевляне победили со счетом 2:0 и прошли дальше.

УНИАН ранее сообщал, что легионера "Динамо" ждет операция.