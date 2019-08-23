"Еще одна нога не выросла": легионер Динамо рассказал о поездке в Чернобыль (видео)

Миккель Дуэлунд побывал на экскурсии вместе с еще одним динамовцем Карлосом де Пеной.

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от поездки на экскурсию в Припять.

Об этом Дуэлунд рассказал в интервью YouTube-каналу FootballHub.

"Решил поехать в Чернобыль после просмотра сериала HBO, он невероятный. Но я знал о Чернобыле и до этого. Всегда хотел туда поехать, посмотреть, что там. Я был поражен тем, что многие вещи не изменились. Конечно, все выглядело заброшенным. Быть так близко к реактору - это нечто. Было немножко страшно, но это неповторимые ощущения", - сказал Дуэлунд.

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"В Чернобыле все необычное. Мы видели оставленные журналы, газеты, которые валялись просто на земле, куклы из детского сада. Чувствуешь, что в один день все покинули это место и никогда не вернутся. От этой мысли становится очень страшно", - добавил датчанин.

Также Дуэлунд прокомментировал шутку голкипера "Динамо" Дениса Бойко:

"Денис Бойко пошутил в Instagram, не появились ли у меня хвост или еще одна нога. Но это была всего лишь шутка. Все хорошо, дополнительной ноги не выросло, волосы на месте. Я все прекрасно вижу, так что все отлично".

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший легионер "Черноморца" назвал Украину "испорченной страной".