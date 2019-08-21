"Украина - испорченная страна": бывший легионер Черноморца вспомнил свой период карьеры в УПЛ

Сито Риера покинул украинскую землю в 2014-м году.

Бывший полузащитник одесского "Черноморца" Сито Риера вспомнил свой период карьеры в украинской Премьер-лиге, а также оценил уровень жизни в Украине.

Испанского футболиста цитирует AS.

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"Помню свои последние дни в Украине. Мы выбили ПСВ и должны были сыграть с "Лионом" в плей-офф Лиги Европы. Внезапно вспыхнул конфликт с Россией. Возможно, следовало подождать, но тренер уже сложил сумки в машину. Я связался с семьей и мы взяли билеты на первый рейс в Турцию. Позже друзья подобрали мой брошенный на улице BMW X5.

Вообще это испорченная страна. Есть только два города, в которых можно хорошо жить. Один из них - Одесса, это что-то вроде украинской Ибицы, там есть пляж. Украинцы - люди очень закрытые. Это их проблема. Надо быть психологически сильным, чтобы адаптироваться там", - отметил Риера.

Также хавбек дал совет "Эспаньолу" перед встречей с луганской "Зарей" в плей-офф квалификации Лиги Европы:

"Они должны добыть преимущество дома минимум в два гола. "Заря" - это команда, которая усилилась и проводит хороший сезон. Это воины, которым нечего терять".

Риера выступал за "Черноморец" с 2012 по 2014 год.

Матч "Эспаньол" - "Заря" пройдет в Барселоне 22 августа. Начало - в 22:00.

УНИАН ранее сообщал, что бывший легионер "Динамо" рассказал о работе с Михайличенко.