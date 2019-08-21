Эспаньол - Заря: где смотреть матч Лиги Европы

Луганчане попытаются преодолеть последний раунд для выхода в групповой этап.

В рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы луганская "Заря" 22 августа проведет первый матч против испанского "Эспаньола". Встреча пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат" в пригороде Барселоны.

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Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - ЦСКА.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире транслировать поединок "Эспаньола" и "Зари" будет телеканал УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал Football Hub.

Ответный поединок пройдет в Запорожье 29 августа.

Отметим, что и "Заря", и "Эспаньол" преодолели уже по два раунда квалификации.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Эспаньола" "Заря" потерпела первое поражение в сезоне.