Трансфер Коноплянки в Турцию: сделка может сорваться

Клубы пока так и не согласовали условия сделки.

Переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" может сорваться.

Читайте такжеУкраинский форвард Селезнев покинул испанский клуб

Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.

По информации источника, турецкий клуб уже согласовал контракт с самим футболистом, но договориться с "Шальке" о сумме трансфера пока не удалось. Сделка находится "в шатком состоянии".

Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил предыдущее предложение "Бешикташа" - турецкий клуб был готов заплатить 3,5 миллиона евро, а также отдать полузащитника Дорукхана Токеза.

УНИАН ранее также сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Реала" в "Вальядолид".