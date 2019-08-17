Трансфер Коноплянки в Турцию: сделка может сорваться
17:59, 17 августа 2019Футбол
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Клубы пока так и не согласовали условия сделки.
Коноплянка может не переехать в Турцию / фото: УАФ
Переход полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки из немецкого "Шальке" в турецкий "Бешикташ" может сорваться.
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Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн.
По информации источника, турецкий клуб уже согласовал контракт с самим футболистом, но договориться с "Шальке" о сумме трансфера пока не удалось. Сделка находится "в шатком состоянии".
Ранее сообщалось, что немецкий клуб отклонил предыдущее предложение "Бешикташа" - турецкий клуб был готов заплатить 3,5 миллиона евро, а также отдать полузащитника Дорукхана Токеза.
УНИАН ранее также сообщал, что украинский вратарь Андрей Лунин перешел из "Реала" в "Вальядолид".
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