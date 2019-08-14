Лига чемпионов: результаты матчей третьего раунда квалификации 13 августа, пары плей-офф

Состоялись десять поединков квалификации главного клубного турнира Европы.

13 августа состоялось десять ответных поединков третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из матчей киевское "Динамо" принимало бельгийский "Брюгге", а поединок завершился вничью - 3:3. Подопечные Александра Хацкевича вылетели из Лиги чемпионов и будут выступать в Лиге Европы.

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Результаты матчей

"Селтик" (Шотландия) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 3:4 (первый матч - 1:1)

"Русенборг" (Норвегия) - "Марибор" (Словения) - 3:1 (первый матч - 3:1)

ЛАСК (Австрия) - "Базель" (Швейцария) - 3:1 (первый матч - 2:1)

"Порту" (Португалия) - "Краснодар" (Россия) - 2:3 (первый матч - 1:0)

"Олимпиакос" (Греция) - "Истанбул" (Турция) - 2:0 (первый матч - 1:0)

"Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:3 (первый матч - 0:1)

"Карабах" (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (первый матч - 2:1)

"Аякс" (Нидерланды) - ПАОК (Греция) - 3:2 (первый матч - 2:2)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:4 (первый матч - 1:1)

"Копенгаген" (Дания) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 1:1 (первый матч - 1:1)

Таким образом, определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Русенборг" (Норвегия)

"Олимпиакос" (Греция) – "Краснодар" (Россия)

ЛАСК (Австрия) – "Брюгге" (Бельгия)

АПОЭЛ (Кипр) – "Аякс" (Нидерланды)

"ЧФР Клуж" (Румыния) – "Славия" (Чехия)

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Црвена Звезда" (Сербия)

Матчи плей-офф пройдут 20/21 и 27/28 августа. Победители выйдут в групповой этап турнира.

УНИАН ранее сообщал, что Хацкевич не исключил свою отставку после вылета из Лиги чемпионов.