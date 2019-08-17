Бавария и Барселона оформили переход звездного бразильского футболиста

Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге.

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо перешел в "Баварию".

Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Читайте такжеРекордная сумма: ПСЖ установил цену на Неймара для Барселоны

Мюнхенцы арендовали 27-летнего футболиста сборной Бразилии до конца сезона с правом выкупа.

"Могу подтвердить, что мы со спортивным директором были в Барселоне в среду и сумели договориться с клубом и самим игроком", - отметил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2018 году, но так и не сумел стать лидером испанского гранда. В прошлом сезоне чемпионата Испании плеймейкер провел 34 поединка, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

УНИАН также сообщал, что "Барселона" потерпела поражение в первом туре чемпионата Испании.