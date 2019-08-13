Заря - ЦСКА: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганский клуб будет принимать представителя Болгарии в Запорожье.

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы луганская "Заря" будет принимать софийский ЦСКА. Встреча пройдет 15 августа на "Славутич Арене" в Запорожье.

Первая встреча команд, которая прошла в Софии, завершилась вничью - 1:1. Перед ответной игрой букмекеры отдают предпочтение команде Виктора Скрипника.

На домашнюю победу "Зари" дается коэффициент 2,01, на ничейный результат - 3,25, а на то, что ЦСКА удастся выиграть на выезде - 4,00.

Что касается коэффициентов на выход в следующий этап, то здесь на "Зарю" можно сделать ставку с коэффициентом 1,45, а на болгарских "армейцев" - 2,75.

Матч "Заря" - ЦСКА в прямом эфире покажет УНИАН ТВ. Начало встречи - в 20.00.

Как сообщал УНИАН, перед ответной игрой третьего раунда квалификации ЛЕ "Заря" обыграла новичка УПЛ.