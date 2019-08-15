Заря - ЦСКА - 1:0: видео обзор матча Лиги Европы

Луганский клуб сумел пройти в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

15 августа на стадионе "Славутич Арена" в Запорожье проходил матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА.

Лига Европы, квалификация, третий раунд

Заря - ЦСКА - 1:0

Гол: Русин, 90

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский, Будковский, Русин

ЦСКА: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Джеферсон, Малинов, Бикель, Туритсов, Эвандро, Родригеш, Соу

Обзор матча

Видео матча

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В первом матче команды сыграли вничью 1:1. На гол Эвандро луганчане ответили точным ударом Владлена Юрченко с пенальти.

Между матчами квалификации ЛЕ команды провели поединки в своих национальных чемпионатах. "Заря" на выезде обыграла "Колос" (3:1), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (0:0).

Таким образом, "Заря" в раунде плей-офф квалификации встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания). В первом матче испанский клуб выиграл со счетом 3:0.