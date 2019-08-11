Заря и Десна обыграли новичков УПЛ на выезде (видео)

Команды разобрались с "Колосом" и "Днепром-1".

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги состоялись матчи "Зари" против "Колоса" и "Днепра-1" с "Десной".

"Колос" потерпел первое поражение в сезоне, уступив "Заре". Героем встречи стал нападающий луганчан Назарий Русин, который недавно был арендован у "Динамо". Он записал на свой счет гол+пас. Подопечные Виктора Скрипника набрали уже семь очков в новом сезоне, а команда из Ковалевки не смогла продолжить серию побед.

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"Колос" - "Заря" - 1:3

Голы: Костышин, 34 - Леднев, 27, Русин, 45+1, Кабаев, 46

"Колос": Яшков, Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов, Задоя, Морозко, Милько, Костышин (Демченко, 46), Лысенко (Кожушко, 76), Нехтий (Антюх, 60)

"Заря": Шевченко, Каменюка (Тымчик, 60), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72), Кочергин, Иванисеня, Кабаев (Арвеладзе, 83), Леднев, Хомченовский, Русин

Предупреждения: Задоя, Милько, Морозко, Зозуля - Леднев

"Днепр-1" также впервые уступил после выхода в УПЛ. Днепряне принимали "Десну" - гости создали несколько голевых моментов и один из них сумели реализовать на 67-й минуте, когда Филиппов принял передачу в штрафной соперника и переиграл вратаря.

Черниговцы одержали вторую победу при одном поражении и набрали шесть очков.

"Днепр-1" - "Десна" - 0:1

Гол: Филиппов, 67

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Вакулко (Кулиш, 71), Когут, Булеца (Кравченко, 65), Назаренко, Коркишко (Кобахидзе, 60), Супряга

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, А. Фаворов, Огиря, Кузик (Картушов, 61), Филиппов, Калитвинцев (Конопля, 86), Дегтярев (Ермаков, 77)

Предупреждения: Сафронов, Коркишко, Вакулко, Кобахидзе - Калитвинцев, Дегтярев

УНИАН ранее также сообщал о том, что в стартовом матче третьего тура УПЛ "Шахтер" обыграл "Динамо".