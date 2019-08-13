Без права на ошибку: анонс матча Динамо - Брюгге

Смогут ли киевляне преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов?

13 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и "Брюгге".

Встреча начнется в 20.30.

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В первом матче "Динамо" на выезде уступило со счетом 0:1. Теперь киевлянам дома нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы пройти дальше (при счете 1:0 игра перейдет в овертайм).

Ничья или даже минимальная победа, при которой свои ворота киевлянам не удастся сохранить сухими (2:1, 3:2, 4:3 и так далее) поставит крест на надеждах "Динамо" пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а для Александра Хацкевича вполне может стать завершением карьеры в киевском клубе.

Права на ошибку у "Динамо" просто не существует, и на "Олимпийском" киевляне должны показать свой лучший футбол.

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Результаты "Динамо"

Киевляне успешно стартовали в сезоне, завоевав в противостоянии с "Шахтером" Суперкубок Украины (2:1), а также одержав две сухие победы на старте УПЛ (2:0 над "Карпатами" и 3:0 над "Львовом").

Однако дальше дела у команды Александра Хацкевича пошли хуже. В квалификации ЛЧ "Динамо" стартовало с поражения, а затем еще и проиграло "Шахтеру" в Киеве в рамках третьего тура Премьер-лиги (1:2).

Результаты "Брюгге"

"Брюгге" в текущем сезоне провел четыре матча и во всех одержал победы. До поединка с "Динамо" подопечные Филиппа Клемана в чемпионате Бельгии выиграли у "Васланда-Беверена" (3:1) и "Сент-Труйдена" (6:0). А между матчами против киевлян на выезде обыграли "Остенде" (2:0).

Слова перед матчем

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Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич:

"Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на "Брюгге". Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно".

Главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман:

"В первом тайме домашнего матча мы доминировали, а потом соперник перехватил инициативу. В первом тайме на поле играл топ-клуб "Брюгге", а во втором - середняк. Мы опять попытаемся достичь топ-уровня, контратаковать и забить. Играть на удержание не собираемся".

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Цыганков, Вербич, Родригес

"Брюгге": Миньоле, Мата, Митрович, Дели, Колс, Ритс, Вормер, Ванакен, Тау, Бонавентуре, Окереке.

Под вопросом находится участие в матче украинского защитника "Брюгге" Эдуарда Соболя, который пропускал предыдущую игру команды из-за микротравмы.

Арбитр

Главным арбитром этой встречи назначен Иван Бебек из Хорватии.