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Динамо - Брюгге: где смотреть матч Лиги чемпионов

13:34, 12 августа 2019
Футбол
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Динамовцы уступили в Бельгии / фото: ФК Динамо

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" проведет второй матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Дома подопечные Александра Хацкевича встретятся с бельгийским "Брюгге".

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В прямом эфире транслировать ответный поединок "Динамо" и "Брюгге" будет телеканал "2+2".

Стартовый свисток прозвучит в 20.30.

Первая встреча команд в Бельгии завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч хозяева забили с пенальти после нарушения правил в исполнении Александра Караваева.

Перед предстоящим матчем "Динамо" в третьем туре УПЛ принимало "Шахтер" и уступило со счетом 1:2. "Брюгге" в чемпионате Бельгии на выезде разобрался с "Остенде" - 2:0.

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: #Динамо#футбол#Лига чемпионов