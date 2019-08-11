Динамо - Брюгге: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Киевляне проведут очередной матч в квалификации главного клубного турнира Европы.

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" проведет второй матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Дома подопечные Александра Хацкевича встретятся с бельгийским "Брюгге".

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Первая встреча команд в Бельгии завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом домашнего матча. На победу "Брюгге" дается коэффициент 3,70, тогда как на победу киевлян - 2,07. Ничья оценивается коэффициентом 3,35.

В то же время, по мнению букмекеров, у "Динамо" намного меньше шансов на выход в следующий этап квалификации. На проход киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 3,05, а на "Брюгге" - 1,38.

Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Брюгге" можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2". Начало встречи - в 20:30.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" уступило "Шахтеру" перед вторым матчем с "Брюгге".