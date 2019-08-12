В Днепре и Запорожье: официально утверждены два товарищеских матча сборной Украины

Команда Андрея Шевченко встретится с нигерийцами и эстонцами.

Сборная Украины по футболу в сентябре и ноябре проведет товарищеские матчи с командами Нигерии и Эстонии.

Данную информацию официально подтвердила пресс-служба УАФ.

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10 сентября национальная сборная впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019.

Поединок пройдет в Днепре на "Арене Днепр".

Кроме того, исполком УАФ утвердил товарищеский поединок с командой Эстонии, который пройдет 14 ноября в Запорожье на "Славутич-Арене". Город и стадион будут принимать украинскую сборную впервые.

Напомним, после четырех матчей сборная Украины в отборе на Евро-2020 набрала 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. 7 сентября украинцы встретятся с Литвой на выезде, а 14 октября дома будут принимать Португалию.

УНИАН ранее сообщал, что стартовала продажа билетов на матч Украина - Литва.