Карпаты - Мариуполь: видеообзор матча Премьер-лиги
В воскресенье, 11 августа, "Карпаты" принимали на стадионе "Украина" "Мариуполь" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 3-й тур
Карпаты - Мариуполь - 1:1
Голы: Топалов, 25 - Войковиц, 29
"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Клец, Вербный, Войковиц (Лейоус, 62), Ди Франко, Понде (Кащук, 63), Гуцуляк
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава, Чех (Мишнев, 57), Танковский, Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов, Вакула
Предупреждения: Кльоц, Гуцуляк, Ди Франко - Яворский, Федорчук
На 67-й минуте был удален Дмитрий Клец (вторая желтая)
Обзор матча
Обе команды начали новый сезон с поражений. Львовяне уступили "Десне", а "моряки" - "Колосу". Однако последние все-таки реабилитировались, одолев "Александрию" в следующем туре.
"Карпаты", в свою очередь, не смогли зацепиться за очки и в матче с "Шахтером", поэтому пока остаются на дне турнирной таблицы. "Мариуполь" на этой неделе стартовал в Лиге Европы, где в сложном матче удержал ничью с АЗ в Одессе. Это может повлиять на физическое состояние команды Александра Бабича.