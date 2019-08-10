"Мотивация будет запредельной": известный тренер дал прогноз на матч Динамо - Шахтер

Вадим Евтушенко считает, что Динамо попытается сыграть первым номером.

Экс-футболист киевского "Динамо", тренер Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от предстоящей встречи грандов украинского футбола в третьем туре УПЛ.

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"Cыграв в матче за Суперкубок, соперники, можно сказать, прочувствовали друг друга, так что будем ждать не менее интересной и интригующей игры", - отметил Евтушенко в интервью сайту zbirna.com.

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Специалист выразил мнение, что у "Динамо" будет очень высокая мотивация на игру:

"Не стоит забывать о том, что киевляне все свои четыре матча в новом сезоне провели вне родных стен. Поэтому мотивация у "бело-синих" в первом поединке перед своими фанами должна быть запредельной. Этот матч стоит особняком, отсюда не вижу смысла говорить о том, кто имеет преимущество, а кто - нет. И об усталости не стоит вести речь, поскольку это только начало соревновательного периода".

По мнению Евтушенко, "Динамо" попытается сыграть первым номером.

"Шахтер" всегда пытается играть первым номером. Будет ли это сейчас делать "Динамо"? Думаю, да. Это очень важная игра, победа в которой может дать кому-то из конкурентов психологическое преимущество".

УНИАН ранее также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Динамо" - "Шахтер".