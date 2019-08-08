Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги
16:17, 08 августа 2019Футбол
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Гранды украинского футбола встретятся уже во второй раз в текущем сезоне.
В матче за Суперкубок Динамо обыграло Шахтер / фото: ФК Шахтер
В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата - "Динамо" будет принимать "Шахтер".
Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение действующему чемпиону Украины.
На победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 2,55, на ничью - 3,30, а на успех хозяев поля - 2,80.
На то, что "Динамо" не проиграет (победит или сыграет вничью) дается коэффициент 1,51, тогда как на то, что "Шахтер" наберет очки - 1,44.
В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.
Отметим, что в прямом эфире транслировать встречу будет телеканал "2+2". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить встречу "Динамо" и "Шахтера".
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