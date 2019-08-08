Динамо - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Премьер-лиги

Гранды украинского футбола встретятся уже во второй раз в текущем сезоне.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги 10 августа пройдет матч лидеров чемпионата - "Динамо" будет принимать "Шахтер".

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение действующему чемпиону Украины.

На победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 2,55, на ничью - 3,30, а на успех хозяев поля - 2,80.

На то, что "Динамо" не проиграет (победит или сыграет вничью) дается коэффициент 1,51, тогда как на то, что "Шахтер" наберет очки - 1,44.

В текущем сезоне команды встретятся уже во второй раз. В матче за Суперкубок Украины победу со счетом 2:1 отпраздновали динамовцы.

Отметим, что в прямом эфире транслировать встречу будет телеканал "2+2". Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить встречу "Динамо" и "Шахтера".