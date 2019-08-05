Брюгге - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Киевляне проведут первый матч в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" 6 августа стартует в квалификации Лиги чемпионов. В первом матче третьего раунда квалификации киевляне на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге сыграют с местным "Брюгге".

В прямом эфире транслировать поединок "Брюгге" и "Динамо" будет телеканал "2+2".

Стартовый свисток прозвучит в 21.30.

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Отметим, что "Брюгге", как и "Динамо", стартует в квалификации с третьего раунда.

Перед стартом в Лиге чемпионов "Динамо" в рамках УПЛ со счетом 3:0 разгромило ФК "Львов". "Брюгге" также одержал уверенную победу на внутренней арене - со счетом 6:0 был разгромлен "Сент-Трюйден".

УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф