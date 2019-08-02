Знаменитый бразильский футболист покинул Европу и вернулся на родину (фото)

Дани Алвес решил не оставаться в одном из европейских чемпионатов.

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с "Сан-Паулу".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. После его завершения Алвес будет отмечать свое 40-летие. В новой команде ветеран будет играть под 10-м номером.

Два предыдущих сезона Алвес провел в составе ПСЖ, а до этого в Европе выступал за "Ювентус", "Барселону" и "Севилью". Родную Бразилию защитник покинул еще в 2003 году.

Этим летом вместе со сборной Бразилии Алвес стал победителем Кубка Америки.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" готовит новое предложение по Неймару.