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Знаменитый бразильский футболист покинул Европу и вернулся на родину (фото)

09:42, 02 августа 2019
Футбол
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Дани Алвес / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Дани Алвес покинул Бразилию в 2003 году / фото: twitter.com/saopaulofc

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. После его завершения Алвес будет отмечать свое 40-летие. В новой команде ветеран будет играть под 10-м номером.

Два предыдущих сезона Алвес провел в составе ПСЖ, а до этого в Европе выступал за "Ювентус", "Барселону" и "Севилью". Родную Бразилию защитник покинул еще в 2003 году.

Этим летом вместе со сборной Бразилии Алвес стал победителем Кубка Америки.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" готовит новое предложение по Неймару.

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Теги: #футбол#трансферы#Сан-Пауло#Дани Алвес