Знаменитый бразильский футболист покинул Европу и вернулся на родину (фото)
09:42, 02 августа 2019Футбол
390 0
Дани Алвес решил не оставаться в одном из европейских чемпионатов.
Дани Алвес / REUTERS
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с "Сан-Паулу".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Дани Алвес покинул Бразилию в 2003 году / фото: twitter.com/saopaulofc
Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. После его завершения Алвес будет отмечать свое 40-летие. В новой команде ветеран будет играть под 10-м номером.
Два предыдущих сезона Алвес провел в составе ПСЖ, а до этого в Европе выступал за "Ювентус", "Барселону" и "Севилью". Родную Бразилию защитник покинул еще в 2003 году.
Этим летом вместе со сборной Бразилии Алвес стал победителем Кубка Америки.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Барселона" готовит новое предложение по Неймару.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter