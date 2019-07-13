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Три игрока и деньги: Барселона подготовила новое предложение по трансферу Неймара

11:39, 13 июля 2019
Футбол
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Неймар / REUTERS

Об этом сообщает AS со ссылкой на Bild.

Каталонцы готовы предложить ПСЖ троих игроков, а также сумму в размере 130 миллионов евро.

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В число игроков, из которых ПСЖ может выбрать троих, входят Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити.

При этом отмечается, что для ПСЖ может стать проблемой то, что зарплата трех игроков "Барселоны" в сумме будет больше, чем зарплата одного Неймара.

Бразильский форвард тем временем еще раз подчеркнул, что хочет вернуться в "Барселону".

Как сообщал УНИАН, ранее Неймар не явился вовремя на сбор ПСЖ, за что был оштрафован клубом.

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Теги: #Барселона#ПСЖ#Неймар