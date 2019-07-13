Три игрока и деньги: Барселона подготовила новое предложение по трансферу Неймара

Каталонцы готовы предпринять новую попытку вернуть бразильского нападающего.

"Барселона" подготовила новое предложение для ПСЖ по трансферу бразильского нападающего Неймара.

Об этом сообщает AS со ссылкой на Bild.

Каталонцы готовы предложить ПСЖ троих игроков, а также сумму в размере 130 миллионов евро.

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В число игроков, из которых ПСЖ может выбрать троих, входят Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Нельсон Семеду и Самуэль Умтити.

При этом отмечается, что для ПСЖ может стать проблемой то, что зарплата трех игроков "Барселоны" в сумме будет больше, чем зарплата одного Неймара.

Бразильский форвард тем временем еще раз подчеркнул, что хочет вернуться в "Барселону".

Как сообщал УНИАН, ранее Неймар не явился вовремя на сбор ПСЖ, за что был оштрафован клубом.