Хачериди близок к переходу в московский клуб - СМИ

Украинский защитник может продолжить карьеру в ЦСКА.

Бывший защитник киевского "Динамо" и греческого ПАОКа Евгений Хачериди в ближайшее время перейдет в российский клуб ЦСКА.

Об этом сайту Football.ua стало известно из собственных источников.

Отмечается, что Хачериди уже согласовал условия контракта с ЦСКА. Для подписания соглашения игроку остается только пройти медосмотр.

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В состав московских "армейцев" Хачериди перейдет в статусе свободного агента.

Напомним, прошлый сезон Хачериди провел в ПАОКе, однако не сумел закрепиться в составе команды, сыграв лишь в одиннадцати матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее Хачериди поддержал Ярослава Ракицкого, который перешел в "Зенит". В то же время сам Хачериди заявил, что перешел бы в российский клуб только в том случае, если бы у него не было предложения из другой страны.