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Хачериди близок к переходу в московский клуб - СМИ

14:15, 31 июля 2019
Футбол
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Евгений Хачериди прошлый сезон провел в Греции / фото: paokfc.gr

Об этом сайту Football.ua стало известно из собственных источников.

Отмечается, что Хачериди уже согласовал условия контракта с ЦСКА. Для подписания соглашения игроку остается только пройти медосмотр.

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В состав московских "армейцев" Хачериди перейдет в статусе свободного агента.

Напомним, прошлый сезон Хачериди провел в ПАОКе, однако не сумел закрепиться в составе команды, сыграв лишь в одиннадцати матчах. 

Как сообщал УНИАН, ранее Хачериди поддержал Ярослава Ракицкого, который перешел в "Зенит". В то же время сам Хачериди заявил, что перешел бы в российский клуб только в том случае, если бы у него не было предложения из другой страны.

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Теги: #трансферы#Евгений Хачериди