Атлетико разгромил Реал в сверхрезультативном матче (видео)

Мадридские клубы забили на двоих десять голов.

В рамках Международного кубка чемпионов в США состоялось мадридское дерби - "Реал" встречался с "Атлетико".

Поединок получился сверхрезультативным и завершился победой "Атлетико" со счетом 7:3. Интересно, что к 51-й минуте "Реал" проигрывал со счетом 0:6.

Четыре гола на свой счет в матче записал Диего Коста. Кроме того, он отметился красной карточкой за потасовку с Дани Карвахалем.

Дебютным голом в составе "Атлетико" отличился Жоао Фелиш, за которого "матрасники" заплатили 126 миллионов евро.

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"Реал" - "Атлетико" - 3:7

Голы: Начо, 59, Бензема, 85 (с пенальти), Эрнандес, 89 – Коста, 1, 28, 45, 51, Фелиш, 8, Корреа, 19, Витоло, 70.

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Одриосола (Карвахаль, 46), Рамос (Санчес, 62), Начо, Марсело (Бэйл, 62), Модрич (Кубо, 62), Кроос, Иско (Родриго, 62), Винисиус (Лукас Васкес, 46), Йович (Бензема, 30), Азар (Де Ла Фуэнте, 62).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Муньос, 66), Савич (Фелипе, 66), Эрмосо (Монтеро, 66), Лоди (Санчес, 66), Фелиш (Витоло, 66), Сауль (Эррера, 66), Коке (Льоренте, 66), Лемар (Санабрия, 66), Коста, Мората (Корреа, 13).

Удаления: Карвахаль, 65 - Коста, 65.

Как сообщал УНИАН, ранее на Международном кубке чемпионов "Реал" по пенальти выиграл у "Арсенала".