Украина стартует в еврокубках: анонс матча Будучность - Заря

Смогут ли луганчане добыть победу на выезде?

25 июля луганская "Заря" на выезде проведет первый матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Поединок пройдет в Подгорице на стадионе "Под Горицом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Будучность - Заря.

Начало встречи - в 21:45.

С чистого листа

В последние годы "Заря" претендовала на роль третьей силы в чемпионате Украины, но прошлый сезон получился не самым удачным, поэтому руководство отправило в отставку главного тренера Юрия Вернидуба.

На его место пришел Виктор Скрипник - весьма авторитетный специалист, который успел поработать с "Вердером" в Бундеслиге и привести "Ригу" к чемпионству и завоеванию Кубка в Латвии.

Луганчане уже участвовали даже в групповом этапе Лиги Европы и успели сразиться с самим "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", поэтому команду нельзя назвать новичком. Главная проблема - отсутствие игровой практики.

Подопечные Скрипника в Черногории проведут свой первый официальный матч в сезоне. До этого были только товарищеские игры. У коллектива целый ряд новичков, которые только недавно пополнили клуб.

Последняя товарищеская игра луганчан состоялась 18 июля, когда "Заря" разобралась с "Мариуполем" со счетом 3:1.

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"Будучность" - неизвестность

В прошлом чемпионате Черногории команда стала второй, отстав от чемпиона на девять очков.

Больших денег у клуба нет, поэтому остается комплектоваться собственными воспитанниками, а легионеры приезжают сюда в основном из стран бывшей Югославии.

Сезон в Черногории аналогично пока не стартовал, но преимуществом можно назвать тот факт, что команда Бранко Брновича уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

Именно главный тренер - единственная звезда "Будучности" сегодня. Специалист пять лет тренировал сборную Черногории и даже вывел команду в плей-офф отбора на Евро-2012.

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Опыт и узнаваемость - на стороне гостей

В прошлом сезоне "Заря" в третьем раунде квалификации сумела пройти португальскую "Брагу" - 1:1, 2:2. Тот результат казался очень неожиданным, ведь соперник был очень силен и мотивирован.

Затем были два поединка с немецким "Лейпцигом" и достойные результаты, несмотря на вылет - 0:0, 2:3. В Германии украинцы в какой-то момент даже повели в счете и затем удерживали ничью, но перед самым финальным свистком упустили путевку в групповой этап.

Как мы писали выше, луганчане за последние годы сумели заявить о себе в Европе и даже играли на "Олд Траффорд". Про черногорцев ничего подобного сказать нельзя. Можно вспомнить разве что сезон 2016/17, когда удалось в Лиге Европы дома обыграть "Генк" со счетом 2:0 (первая игра - победа "Генка" 2:0) и перевести матч в серию пенальти, но там бельгийцы уже взяли верх.

Практически во всех других случаях "Будучность" вылетала уже после первой стадии еврокубка, не показав абсолютно ничего.

Ориентировочные составы

"Будучность": Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Больевич, Бакич, Божович, Миркович, Мийич, Иванович, Перович

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Чайковский, Арвеладзе, Хомченовский, Кочергин, Громов, Будковский

Слова перед матчем

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

"Ожидаем встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Не знаешь еще, как команда, как говорится, "стоит на ногах". Официальных игр, повторюсь, у нас не было. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже. Игра нас радует, и мы хотим хорошо сыграть".

Полузащитник "Зари" Игорь Чайковский:

"Определенное предстартовое волнение перед игрой есть, но оно не слишком сильное. Должна быть дисциплина на поле. Мы должны быть ответственны во многих моментах. Коуч требует от нас, а мы должны выполнять. Все стараемся выполнить установку главного тренера. Болельщики соперника? Сильно, думаю, поддержка не повлияет. Нам не привыкать играть на выезде".

Арбитр

Судить встречу будет итальянский рефери Массимилиано Иррати.