Будучность - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Луганский клуб стартует в квалификации еврокубка.

25 июля луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы. На выезде украинский клуб сыграет против черногорской "Будучности".

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом как первого матча, так и двухматчевого противостояния.

На победу "Будучности" в первой игре букмекеры дают коэффициент 4,60, на ничейный результат - 3,45, а на выездной успех "Зари" - 1,84.

Что касается шансов команд на выход в следующий этап, то проход украинского клуба оценивается коэффициентом 1,13, тогда как проход черногорцев - 6,00.

Напомним, "Заря" начинает свой путь в квалификации ЛЕ со второго раунда, тогда как "Будучность" уже преодолела первую стадию отбора.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, с кем "Заря" может встретиться в третьем раунде квалификации Лиги Европы.