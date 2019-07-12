Стали известны формат и даты проведения Кубка Украины 2019-2020

Турнир стартует в начале августа, а завершится 13 мая 2020 года.

Украинская ассоциация футбола опубликовала структуру проведения Кубка Украины 2019-2020.

Как сообщает официальный сайт УАФ, турнир пройдет в семь этапов - три предварительных этапа, а также матчи 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.

Турнир начнется 7 августа, а завершится 13 мая.

"Шахтер", "Динамо" и еще четыре команды из топ-шестерки УПЛ по итогам прошлого сезона вступят в борьбу за трофей на стадии 1/8 финала.

На каждом этапе команды будут проводить по одному матчу.

Формат проведения Кубка Украины 2019-2020

Первый предварительный этап

20 команд (2 команды любителей + 18 команд Второй лиги)

Матчи (базовая дата) - 7 августа 2019. Жеребьевка - 24 июля 2019.

Читайте такжеВ украинской Премьер-лиге будут видеоповторы: известны подробности

Второй предварительный этап

26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги)

Матчи - 21 августа 2019. Жеребьевка - 9 августа 2019.

Третий предварительный этап

20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги + 6 команд УПЛ (7-12-е места)

Матчи - 27 сентября 2019. Жеребьевка - 23 августа 2019.

1/8 финала

16 команд (10 победителей третьего предварительного этапа + 6 команд УПЛ (1-6-е места)

Матчи - 30 октября 2019. Жеребьевка - 2 октября 2019.

1/4 финала

8 команд (победители 1/8 финала)

Матчи - 4 марта 2020. Жеребьевка - 1 ноября 2019.

1/2 финала

4 команды (победители 1/4 финала)

Матчи - 22 апреля 2020.

Финал

13 мая 2020.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в УАФ выбрали формат расширения украинской Премьер-лиги.