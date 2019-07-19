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Блохин может возобновить тренерскую карьеру: СМИ назвали клуб

13:51, 19 июля 2019
Футбол
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Олег Блохин на данный момент работает в УАФ / фото: УАФ

Как сообщает Sportanalytic.com, Блохин является кандидатом на пост главного тренера казахстанской "Астаны".

Отмечается, что руководство "Астаны" готовится уволить с поста главного тренера украинца Романа Григорчука после того, как команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов.

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Блохин входит в число "нескольких кандидатов", которых на данный момент рассматривают в "Астане".

Отметим, что в первом раунде квалификации ЛЧ "Астана" по сумме двух встреч уступила румынскому "Клужу" (1:0 и 1:3). Теперь команда будет играть в квалификации Лиги Европы.

Напомним, Блохин не тренировал с 2014 года после того, как был уволен из "Динамо". На данный момент специалист занимает пост сопредседателя Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский тренер Виктор Скрипник отказался от работы в России.

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Теги: #Астана#Олег Блохин