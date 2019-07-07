Футболисты Шахтера сыграли в пинг-понг на отжимания (видео)
14:37, 07 июля 2019Футбол
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Команде Виктора Коваленко и Алексея Шевченко пришлось отжиматься 50 раз.
Команда Николая Матвиенко одержала пять побед / фото: ФК Шахтер
Футболисты "Шахтера", которые готовятся к новому сезону в Австрии, в свое свободное время сыграли в настольный теннис.
Соответствующее видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.
Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Алексей Шевченко и Виктор Коваленко сыграли в пинг-понг два на два на отжимания.
Пять раз подряд победила команда Пятова и Матвиенко. В итоге Шевченко и Коваленко пришлось отжиматься 50 раз.
Австрийский сбор "Шахтера" продлится до 12 июля.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австрии "Шахтер" провел два контрольных матча за день.
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