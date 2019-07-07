Футболисты Шахтера сыграли в пинг-понг на отжимания (видео)

Команде Виктора Коваленко и Алексея Шевченко пришлось отжиматься 50 раз.

Футболисты "Шахтера", которые готовятся к новому сезону в Австрии, в свое свободное время сыграли в настольный теннис.

Соответствующее видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Алексей Шевченко и Виктор Коваленко сыграли в пинг-понг два на два на отжимания.

Пять раз подряд победила команда Пятова и Матвиенко. В итоге Шевченко и Коваленко пришлось отжиматься 50 раз.

Австрийский сбор "Шахтера" продлится до 12 июля.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австрии "Шахтер" провел два контрольных матча за день.