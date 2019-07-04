Взломали: украинский футболист опроверг угрозы в соцсетях в адрес российских коллег

Полузащитник Юрий Габовда заявил, что кто-то использовал его Instagram в собственных целях.

На Instagram-странице украинского футболиста венгерского "Халадаша" Юрия Габовды в разделе Stories появилась запись, которая была посвящена предстоящему товарищескому поединку против российского "Краснодара".

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - написал Габовда, намекая тем самым на жесткую игру.

Позже Габовда удалил эту запись и прокомментировал ситуацию для Tribuna.com.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", - заявил украинец.

30-летний полузащитник выступает в Венгрии с 2017 года. В прошлом он также защищал цвета львовских "Карпат", симферопольской "Таврии" и других клубов.

Ранее УНИАН сообщал, что "Карпаты" подписали защитника сборной Люксембурга.