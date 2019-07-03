Лучший игрок Карпат перешел в испанский клуб
Украинский полузащитник Сергей Мякушко перешел из львовских "Карпат" в испанский "Алькоркон", который выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании.
Об этом сообщает пресс-служба "Алькоркона".
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Украинец подписал контракт на один год с возможностью продления еще на три сезона.
26-летний Мякушко стал первым украинским легионером в истории "Алькоркона".
По итогам прошлого сезона "Алькоркон" занял в Сегунде четырнадцатое место.
Отметим, что болельщики "Карпат" признали Мякушко лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона. Полузащитник провел за львовян 36 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.
OFICIAL| 𝐒𝐞𝐫𝐡𝐢𝐢 𝐌𝐢𝐚𝐤𝐮𝐬𝐡𝐤𝐨, primera incorporación para la #ADA 2019-2020 ➡️https://t.co/BWYTGeS5rp .— A.D. Alcorcón (@AD_Alcorcon) 2 июля 2019 г.
💛 ¡Bienvenido a tu nueva casa! 😄#VamosAlcor 💪 #fichaje#crack ⚽️ pic.twitter.com/YeYiKO2mbE
УНИАН ранее также сообщал о том, что стал известен главный претендент на украинского нападающего Романа Зозулю.