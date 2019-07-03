Лучший игрок Карпат перешел в испанский клуб

Сергей Мякушко продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Испании.

Украинский полузащитник Сергей Мякушко перешел из львовских "Карпат" в испанский "Алькоркон", который выступает в Сегунде - втором по силе дивизионе чемпионата Испании.

Об этом сообщает пресс-служба "Алькоркона".

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Украинец подписал контракт на один год с возможностью продления еще на три сезона.

26-летний Мякушко стал первым украинским легионером в истории "Алькоркона".

По итогам прошлого сезона "Алькоркон" занял в Сегунде четырнадцатое место.

Отметим, что болельщики "Карпат" признали Мякушко лучшим игроком команды по итогам прошлого сезона. Полузащитник провел за львовян 36 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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