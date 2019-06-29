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Сработало: Месси впервые в карьере исполнил гимн Аргентины (видео)

12:53, 29 июня 2019
Футбол
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Месси никогда не пел гимн Аргентины / фото: Sky Sports

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пел гимн своей страны с товарищами по команде перед поединком 1/4 финала Кубка Америки против Венесуэлы.

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32-летний форвард "Барселоны" никогда ранее не исполнял гимн на футбольном поле. В 2015 году Месси заявил, что никогда не будет петь гимн перед играми сборной, но не объяснил причины своей позиции.

Аргентинцы сумели одержать победу со счетом 2:0. В полуфинале турнира команда встретится с Бразилией.

Ранее УНИАН сообщал, что иранского двойника Месси обвинили в совращении женщин.

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Теги: #футбол#Аргентина#Лионель Месси#Кубок Америки